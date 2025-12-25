Мужчина выиграл крупнейший в истории лотерейный джекпот

Житель США выиграл крупнейший в истории лотерейный джекпот в канун Рождества. Американец стал обладателем главного приза лотереи Powerball, который составил 1,817 миллиарда долларов.

Победная комбинация чисел для розыгрыша оказалась следующей: 4, 25, 31, 52, 59 и Powerball 19, передает CBS News. Известно, что победитель живет в штате Арканзас, его личность пока остается неизвестной.

Победитель теперь должен сделать выбор: получить сумму в виде единовременного платежа, однако в этом случае сумма выигрыша существенно уменьшится, или растянуть выплаты на 29 лет с ежегодным увеличением платежей на 5%.

По правилам Powerball, чтобы выиграть главный приз, необходимо угадать номера всех пяти белых шаров и красного специального шара Powerball. Вероятность выигрыша составляет примерно 1 к 292,2 миллиона.