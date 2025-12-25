НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мужчина выиграл крупнейший в истории лотерейный джекпот

Источник:
CBS News
325 1
Лотерейные билеты
Фото: © Sibnet.ru

Житель США выиграл крупнейший в истории лотерейный джекпот в канун Рождества. Американец стал обладателем главного приза лотереи Powerball, который составил 1,817 миллиарда долларов.

Победная комбинация чисел для розыгрыша оказалась следующей: 4, 25, 31, 52, 59 и Powerball 19, передает CBS News. Известно, что победитель живет в штате Арканзас, его личность пока остается неизвестной.

Победитель теперь должен сделать выбор: получить сумму в виде единовременного платежа, однако в этом случае сумма выигрыша существенно уменьшится, или растянуть выплаты на 29 лет с ежегодным увеличением платежей на 5%.

По правилам Powerball, чтобы выиграть главный приз, необходимо угадать номера всех пяти белых шаров и красного специального шара Powerball. Вероятность выигрыша составляет примерно 1 к 292,2 миллиона.

Еще по теме
Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией
Умерла основательница телеканала РЕН ТВ Ирена Лесневская
Выбраны лучшие мемы 2025 года
Памятнику Бабру вернули снятый по ошибке шарф
смотреть все
Жизнь #Общество
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
15
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
14
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России
13
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады