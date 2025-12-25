Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил судостроительный завод, где строится первая северокорейская атомная подводная лодка, сообщило агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын назвал первую атомную субмарину КНДР водоизмещением 8,7 тысячи тонн «эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны» и подтвердил «стратегическую и тактическую политику, направленную на неуклонное продвижение в области ядерного вооружения военно-морского флота».

По его словам, недавно построенные северокорейские эсминцы и субмарины позволят продвинуться в укреплении боеспособности флота. Лидер КНДР пообещал «увеличить и темпы строительства различных надводных и подводных боевых кораблей и постоянно оснащать их различными наступательными системами вооружения».

В конце октября президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит Республике Корея построить подводную лодку с атомной силовой установкой.

Ким Чен Ын заявил, что планы Южной Кореи по строительству атомных подлодок «усугубят нестабильность в регионе», назвав этот шаг угрозой национальной безопасности КНДР и «серьезным нарушением морского суверенитета Северной Кореи».

На фоне этой угрозы, которой «нужно противостоять», Пхеньян намерен укреплять свои ядерные силы для сдерживания противника, отметил он.