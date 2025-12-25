Федеральная служба безопасности предотвратила серию готовившихся спецслужбами Украины терактов в Калужской области, украинский агент уничтожен, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Пресечена серия терактов, планировавшихся спецслужбами Украины на территории Калужской области. «В результате проведенных мероприятий установлен житель Калуги 1976 года рождения, уроженец города Запорожья, планировавший по заданию украинских спецслужб подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и автомобильной стоянке оборонного предприятия», — сказано в сообщении.

По информации ФСБ, для осуществления терактов он изготовил около 80 килограммов бризантного взрывчатого вещества и самодельные зажигательные устройства. «При попытке задержания террорист оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — уточнили в ЦОС.

Из оборудованного украинскими спецслужбами тайника изъято 300 граммов пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, 2 электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему, говорится в сообщении.