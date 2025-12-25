НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Индия возобновила закупки российской нефти

Источник:
Bloomberg
223 0
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Индийские компании стали возвращаться к закупкам российской нефти, несмотря на риск попасть под вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance арендовал танкеры класса Aframax у компании RusExport и поставляет нефть на завод мощностью 660 тысяч баррелей в сутки, который обеспечивает внутренний рынок, рассказали источники.

По их данным, компания приобретает российскую нефть со скидкой через поставщиков, которые не попали под санкции.

В августе США ввели пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российской нефти. Трамп заявил, что Индия спонсируют конфликт на Украине посредством экономического сотрудничества с Россией и пригрозил вторичными санкциями.

По словам Трампа, он разговаривал с премьером Индии Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.

Еще по теме
Экспорт российской нефти достиг двухлетнего рекорда
«Газпром» потребует миллиард долларов от Запада
Бензин в России стал дороже, чем в США
Венгрия и Словакия оспорят запрет на российские энергоресурсы
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России
13
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады
11
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
11
Индия поможет России решить проблему дефицита рабочих рук