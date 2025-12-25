Индия возобновила закупки российской нефти

Индийские компании стали возвращаться к закупкам российской нефти, несмотря на риск попасть под вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Крупнейший нефтепереработчик Индии Reliance арендовал танкеры класса Aframax у компании RusExport и поставляет нефть на завод мощностью 660 тысяч баррелей в сутки, который обеспечивает внутренний рынок, рассказали источники.

По их данным, компания приобретает российскую нефть со скидкой через поставщиков, которые не попали под санкции.

В августе США ввели пошлины в размере 25% на индийские товары из-за закупок российской нефти. Трамп заявил, что Индия спонсируют конфликт на Украине посредством экономического сотрудничества с Россией и пригрозил вторичными санкциями.

По словам Трампа, он разговаривал с премьером Индии Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80% своей потребляемой нефти на международных рынках.