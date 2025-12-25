НАВЕРХ
Послание Путина Федеральному Собранию в 2025 году не состоится

Президент России Владимир Путин
Послание президента Федеральному собранию в 2025 году не состоится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, в этом календарном году [послания] не будет. Но оно состоится своевременно», — сказал «Ведомостям» Песков.

По его словам, «это решение главы государства, это же его послание». «После того как президент посчитает необходимым, оно состоится — и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика», — отметил представитель Кремля.

Президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.

Были годы, когда послание не оглашалось. В 2017 году его не было впервые. Вместо этого оно состоялось 1 марта 2018 года — за три недели до президентских выборов. Послания не было и в 2022 году, когда началась спецоперация.

Послание Путина Федеральному Собранию в 2025 году не состоится
