Рубль стал самой крепкой валютой в мире

Рубль с начала 2025 года укрепился на 45% и вошел в пятерку самых прибыльных мировых активов, соответствующие подсчеты опубликовало агентство Bloomberg.

Российская валюта по прибыльности в текущем году уступила только платине, серебру, палладию и золоту. Ее укрепление стало самым сильным как минимум с 1994 года. Таким образом, рубль официально стал самой крепкой в мире валютой.

Отмечается, что укрепление рубля с падением спроса на иностранную валюту в России из-за международных санкций. Одновременно жесткая денежно-кредитная политика Центробанка повысила привлекательность рублевых активов для россиян.

При этом эксперты отмечают, что резкое укрепление рубля может представлять угрозу для российской экономики, так как слишком крепкий рубль подрывает конкурентоспособность и снижает инвестиционную привлекательность России.