Экспорт российской нефти достиг двухлетнего рекорда

Экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня с мая 2023 года, соответствующие расчеты опубликовало агентство Bloomberg.

При этом из-за задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти в них выросли. Объем российской нефти, который содержится в танкерах в море, увеличился на 48% с конца лета и достиг 185 миллионов баррелей в сутки.

Как минимум 20 судов ожидают разрешения зайти в китайские и индийские порты. За неделю с 15 до 21 декабря 38 танкеров отгрузили 28,31 миллиона баррелей. Это выше показателя на прошлой неделе в 22,73 миллиона баррелей.

Ноябрьское снижение нефтяного экспорта из России из-за новых санкций было компенсировано в декабре. Агентство подсчитало, что на 21 декабря поставки сырой нефти составили 4,04 миллиона баррелей, или 3,86 миллиона баррелей в среднем за последние четыре недели.

Агентство также отмечает, что на фоне рекордных отгрузок цены на российские сорта нефти упали сильнее остальных. Нефть марки Urals подешевела примерно на 25 долларов за баррель, что на 40% меньше июльского показателя.