НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экспорт российской нефти достиг двухлетнего рекорда

Источник:
Bloomberg
233 4
Нефтяной танкер
Фото: © Sibnet.ru

Экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня с мая 2023 года, соответствующие расчеты опубликовало агентство Bloomberg.

При этом из-за задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти в них выросли. Объем российской нефти, который содержится в танкерах в море, увеличился на 48% с конца лета и достиг 185 миллионов баррелей в сутки.

Как минимум 20 судов ожидают разрешения зайти в китайские и индийские порты. За неделю с 15 до 21 декабря 38 танкеров отгрузили 28,31 миллиона баррелей. Это выше показателя на прошлой неделе в 22,73 миллиона баррелей.

Ноябрьское снижение нефтяного экспорта из России из-за новых санкций было компенсировано в декабре. Агентство подсчитало, что на 21 декабря поставки сырой нефти составили 4,04 миллиона баррелей, или 3,86 миллиона баррелей в среднем за последние четыре недели.

Агентство также отмечает, что на фоне рекордных отгрузок цены на российские сорта нефти упали сильнее остальных. Нефть марки Urals подешевела примерно на 25 долларов за баррель, что на 40% меньше июльского показателя.

Еще по теме
«Газпром» потребует миллиард долларов от Запада
Бензин в России стал дороже, чем в США
Венгрия и Словакия оспорят запрет на российские энергоресурсы
Украина потеряла около 80% энергомощностей
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
«Мегафон» обнулит стоимость мобильного интернета
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
15
Президент объяснил смысл повышения налогов
14
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
13
Путин признался, что влюблен
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России