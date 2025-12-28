НАВЕРХ
Врач посоветовала парам спать под разными одеялами

Sibnet.ru
Пара
Фото: © Freepik.com/

Доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, почему парам спать под разными одеялами — не только нормально, но и полезно. Специалисты называют это скандинавским методом сна

Если дома кто-то регулярно крадет одеяло ночью. Если утром один человек просыпается вспотевшим, а другой — замерзшим, значит проблема заключается в физиологии сна, отметила Павлова в своем телеграм-канале.

«В Скандинавии уже давно решили эту проблему простым способом: пара спят в одной кровати, но у каждого — свое одеяло. Такой подход называют скандинавским методом сна, и у нас он становится все более распространенным», — сообщила эксперт.

По ее словам, разные одеяла позволили оставаться рядом, но при этом сон стал более качественным — меньше пробуждений из-за холода, жары или случайных движений партнера.

Раскрыта причина неожиданных пробуждений среди ночи

Люди по-разному воспринимают температуру. У каждого человека своя температурная физиология. Разница возникает из-за уровня метаболизма, состава тела, гормональных факторов, возраста и даже фазы сна, пояснила Павлова.

