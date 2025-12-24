НАВЕРХ
Выбраны лучшие мемы 2025 года

Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с онлайн-энциклопедией Memepedia объявила результаты голосования за самые популярные и самые надоевшие мемы 2025 года.

Лучшим мемом стал «Сам решу», возникший летом 2025 года после выпуска «Шоу Воли» с участием Розы Сябитовой и ее сына Дениса. Повторяющаяся фраза «Да я сам решу» мгновенно завирусилась в сети.

Второе место занял мем «Лев, который все делает без удовольствия». Он представляет собой пародию на мотивационные плакаты и фразы типа «Будь сильным как лев», «Иди к своей цели» и другие.

Тройку лидеров замыкает «Кот Окак». Это черно-белый мем про черного кота в черном капюшоне, который оценивает любую ситуацию фразой «Окак». Пик его популярности пришелся на май 2025 года.

Также в списке самых популярных мемов 2025 года фраза «А ниче тот факт, что», которую произнес контент-мейкер Palswick, а также мем с котом «Бро», в котором используется фотография шотландской вислоухой кошки и различные абсурдные записи.

Кроме этого, были выбраны самые надоевшие мемы — в их числе кукла Лабубу, рэпер Ганвест и его выражения «фаа, пэпэ, шнейне», песня «Плывет веночек» Надежды Кадышевой, шутки о миллениалах и взъерошенная птица скебоб.

