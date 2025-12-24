НАВЕРХ
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян

Контракты с Минобороны для прохождения воинской службы в 2025 году заключили около 417 тысяч россиян, сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию ВС РФ военнослужащими по контракту, передает «Интерфакс».

По словам Медведева, в 2026 году работа по комплектованию Вооруженных сил будет продолжена. Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем, уточнил он.

В 2024 году контракты с Минобороны заключили почти 440 тысяч человек, в 2023 году эта цифра составила 300 тысяч. Таким образом, за три года Вооруженные силы пополнили более 1,1 миллиона человек.

Оборона #Армия
