Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом

Международная группа ученых провела исследование межзвездного объекта 3I/ATLAS с использованием одного из самых мощных радиотелескопов планеты — южноафриканского MeerKAT.

Исследователи пытались обнаружить радиосигналы искусственного происхождения, которые могли бы подтвердить гипотезу об инопланетной природе объекта. Найти признаки «внеземных техносигнатур» не удалось, сообщил астроном Олег Смирнов, передает ТАСС.

Отмечается, что чувствительности MeerKAT достаточно для того, чтобы обнаружить сигнал от мобильного телефона на расстоянии в 150 миллионов километров. При этом 3I/ATLAS в настоящее время удален от Земли примерно на 300 миллионов километров.

«В ходе проведенных наблюдений мы обнаружили природные сигналы, связанные с излучением гидроксил-ионов, но не выявили техносигнатур, чья мощность превышала бы 0,17 Вт», — уточнил Смирнов в ходе доклада в Институте космических исследований РАН.

Исследование проводилось в рамках проекта Breakthrough Listen, запущенного для поиска внеземного разума. С помощью высокоточного оборудования астрономы просканировали комету и составили спектрограммы высокого разрешения.

3I/ATLAS — третий межзвездный объект в Солнечной системе, открытый человечеством. Большинство ученых считают, что это комета, однако ряд исследователей выдвинули гипотезу, что объект представляет собой автоматический инопланетный зонд-разведчик.