Спутниковый интернет появится в поездах дальнего следования

Спутниковый интернет начнут внедрять в поезда дальнего следования «Федеральной пассажирской компании» с 2027 года, сообщил директор структуры Владимир Пястолов.

Для интернета в поездах будут использоваться спутники низкоорбитальной группировки. Соответствующее соглашение уже подписано, изготовлен приемник, который будут использовать в составах, уточнил Пястолов, пишет ТАСС.

РЖД в мае прошлого года заключили соглашение с аэрокосмической компанией «Бюро 1440», чтобы обеспечить пассажиров поездов дальнего следования высокоскоростным интернетом.

Сервис высокоскоростной передачи данных на базе спутниковых технологий. Он позволит до десяти раз увеличить скорость передачи данных — со 100 Мбит/с до 1 Гбит/с на абонентский терминал.