НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин и Алиев договорились об укреплении отношений

Источник:
Sibnet.ru
252 1
Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин
Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран, сообщила пресса-служба Кремля.

Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года, а также после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге и россиян в Баку. В октябре Путин и Алиев встретились в Таджикистане, между странами началось потепление

На этот раз российский лидер позвонил президенту Азербайджана, чтобы поздравить его с днем рождения. «Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«К разговору, который носил теплый и дружеский характер, присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева», — добавили в пресс-службе.

В ходе беседы были высказаны самые добрые пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников. Как отмечается, Алиеву также была направлена поздравительная телеграмма.

Еще по теме
Таиланд и Камбоджа начнут переговоры о прекращении огня
ИИ, инопланетяне и войны: что предсказала Ванга на 2026 год
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Steam запустил грандиозную зимнюю распродажу игр
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин и Алиев договорились об укреплении отношений
Спутниковый интернет появится в поездах дальнего следования
Двое полицейских в Москве погибли в результате взрыва
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
15
Президент объяснил смысл повышения налогов
13
Путин признался, что влюблен
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России
13
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады