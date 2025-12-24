Путин и Алиев договорились об укреплении отношений

Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев в телефонном разговоре подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений двух стран, сообщила пресса-служба Кремля.

Отношения Москвы и Баку обострились после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в Актау в декабре 2024 года, а также после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге и россиян в Баку. В октябре Путин и Алиев встретились в Таджикистане, между странами началось потепление

На этот раз российский лидер позвонил президенту Азербайджана, чтобы поздравить его с днем рождения. «Подтвержден обоюдный настрой на всестороннее укрепление российско-азербайджанских союзнических отношений и условлено о дальнейших личных контактах», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«К разговору, который носил теплый и дружеский характер, присоединилась первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева», — добавили в пресс-службе.

В ходе беседы были высказаны самые добрые пожелания по случаю предстоящих новогодних праздников. Как отмечается, Алиеву также была направлена поздравительная телеграмма.