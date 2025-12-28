НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Британию встревожило усилении позиций флота России в Атлантике

Источник:
Military Watch Magazine
276 1
Российская атомная подводная лодка проекта «Ясень-М»
Российская атомная подводная лодка проекта «Ясень-М»
Фото: Олег Кулешов / CC BY-SA 4.0

Запад рискует утратить свое традиционное преимущество в Атлантическом океане из-за стремительного роста военно-морских возможностей России, заявил глава Королевского военно-морского флота Великобритании первый морской лорд адмирал Гвин Дженкинс.

«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике со времен окончания Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но это ненадолго. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды», — цитирует Дженкинса Military Watch Magazine (MWM).

По его словам, Россия — единственная страна вне западной сферы влияния, которая активно действует в Атлантике, и указал на 30-процентный рост числа российских выходов в британские воды за последние два года.

Особую озабоченность на Западе вызывают атомные подводные лодки проекта «Ясень-М», которые оснащаются гиперзвуковыми ракетами «Циркон» с дальностью 1 тысяча километров и скоростью полета до 9 Махов. Адмирал подчеркнул, что эти субмарины несут угрозу авианосным группам.

Дженкинс отметил, что на этом фоне британская программа атомных подводных лодок переживает «катастрофический провал», что привело к «шокирующе низкой» готовности флота.

Еще по теме
Маск заявил о «великом замещении» европейского населения
Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
ИИ, инопланетяне и войны: что предсказала Ванга на 2026 год
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады
Стало известно о запрете автомобильных номеров «ЕКХ»
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине
Маск заявил о «великом замещении» европейского населения
Грубый секс стал массовым явлением в США
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

rumatam

сам не желает ? Где нибудь с лопатой ?

Uynachalnica

А у меня другой вопрос, кто вот сейчас тратит по 50 млн, только на то, чтобы им Кадышева спела, это без...

HAAN27

8 дней в неделю и 25 часов в сутки!!!

kygear

Вот оно еврейство..Ты их в дверь они в окно.