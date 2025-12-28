Британию встревожило усилении позиций флота России в Атлантике

Запад рискует утратить свое традиционное преимущество в Атлантическом океане из-за стремительного роста военно-морских возможностей России, заявил глава Королевского военно-морского флота Великобритании первый морской лорд адмирал Гвин Дженкинс.

«Преимущество, которым мы пользовались в Атлантике со времен окончания Второй мировой войны, находится под угрозой. Мы держимся, но это ненадолго. Наши потенциальные противники вкладывают миллиарды», — цитирует Дженкинса Military Watch Magazine (MWM).

По его словам, Россия — единственная страна вне западной сферы влияния, которая активно действует в Атлантике, и указал на 30-процентный рост числа российских выходов в британские воды за последние два года.

Особую озабоченность на Западе вызывают атомные подводные лодки проекта «Ясень-М», которые оснащаются гиперзвуковыми ракетами «Циркон» с дальностью 1 тысяча километров и скоростью полета до 9 Махов. Адмирал подчеркнул, что эти субмарины несут угрозу авианосным группам.

Дженкинс отметил, что на этом фоне британская программа атомных подводных лодок переживает «катастрофический провал», что привело к «шокирующе низкой» готовности флота.