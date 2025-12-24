Двое полицейских в Москве погибли в результате взрыва

Двое сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) и неизвестный погибли в результате взрыва в Москве, сообщила официальной представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

«В ночь с 23 на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство», — сказала Петренко

В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли, уточнили в СК. Ранее сообщалось, что о ранении двух сотрудников ДПС.

В понедельник, 22 декабря неподалеку от этого места взорвался автомобиль. От полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Главным следственным управлением СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).

Следствием подготавливаются материалы для экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения, сказала Петренко.