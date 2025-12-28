НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»

Источник:
Sibnet.ru
603 6
Танк Abrams с динамической защитой «Конатакт-1»
Танк Abrams с динамической защитой «Конатакт-1»
Фото: © соцсети

Украинские танкисты облепили полученные ими из Австралии американские танки M1A1AIM Abrams советской динамической защитой «Контакат-1», не доверяя штатной броне машины.

Австралия летом этого года передала Вооруженным силам Украины 49 списанных танков M1A1AIM Abrams. Долгое время о них не было информации. Впоследствии оказалось, что их получил 425-й отдельный штурмовой полк «Скала».

На днях стало известно об уничтожении первого танка из этой серии. Его при поддержке 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии сжег FPV-дронами расчет центра «Рубикон».

После уничтожения первого M1A1AIM полк «Скала» рассекретил внешность австралийских Abrams. Украинские танкисты, видимо, не доверяя штатной броне густо обвешали машины советской динамической защитой «Контакт-1» и оснастил их украинскими стандартными складными сетчатыми «мангалами».

Зачем танку взрывающаяся броня

Но ни динамическая защита и сетчатые мангалы не спасли машину от FPV-дронов центра «Рубикон».

Еще по теме
Северная Корея показала фото своей первой атомной подлодки
Трамп пообещал создать «золотой флот» с лазерами и рельсотронами
Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения
Военкор пожаловался Путину на нехватку тяжелых дронов
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Стало известно о запрете автомобильных номеров «ЕКХ»
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

rumatam

сам не желает ? Где нибудь с лопатой ?

HAAN27

8 дней в неделю и 25 часов в сутки!!!

kygear

Вот оно еврейство..Ты их в дверь они в окно.

Voland2

У меня ощущение ,что один чел поддерживает жизнь на этом умирающем сайте...