Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»

Украинские танкисты облепили полученные ими из Австралии американские танки M1A1AIM Abrams советской динамической защитой «Контакат-1», не доверяя штатной броне машины.

Австралия летом этого года передала Вооруженным силам Украины 49 списанных танков M1A1AIM Abrams. Долгое время о них не было информации. Впоследствии оказалось, что их получил 425-й отдельный штурмовой полк «Скала».

На днях стало известно об уничтожении первого танка из этой серии. Его при поддержке 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии сжег FPV-дронами расчет центра «Рубикон».

После уничтожения первого M1A1AIM полк «Скала» рассекретил внешность австралийских Abrams. Украинские танкисты, видимо, не доверяя штатной броне густо обвешали машины советской динамической защитой «Контакт-1» и оснастил их украинскими стандартными складными сетчатыми «мангалами».

Зачем танку взрывающаяся броня

Но ни динамическая защита и сетчатые мангалы не спасли машину от FPV-дронов центра «Рубикон».