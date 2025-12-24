НАВЕРХ
Стало известно о запрете автомобильных номеров «ЕКХ»

Источник:
Sibnet.ru
Регистратура, ресепшен, прием, ГАИ, ГИБДД
Фото: © Sibnet.ru

Автомобильные номера с буквами «ЕКХ» попали под запрет в России, их больше не регистрируют и изымают при смене автомобиля.

Водитель Александр П. из Воронежа оставил номер с «ЕКХ» на хранение в МРЭО, но когда захотел поставить их на новую машину, не смог получить их, об этом автомобилист рассказал телеграм-каналу Mash.

Со слов сотрудницы воронежского МРЭО, распоряжение спустили из Москвы, и действует оно по всей России. Якобы буквы считаются VIP-пропуском на дорогах и ассоциируются с силовиками.

По информации телеграм-канала, Национальный автомобильный союз направил запрос в МВД, чтобы узнать, есть ли подобное распоряжение.

Сейчас государственные регистрационные знаки «ЕКХ» стоят от 285 тысяч рублей до 2,68 миллиона рублей за номер в зависимости от региона и цифр, привел пример Mash. «ЕКХ» в народе расшифровывается «еду как хочу».

