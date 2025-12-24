Суд арестовал имущество Чубайса

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано».

Группа «Роснано» 12 декабря предъявила иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

«Заявление акционерного общества "Роснано" удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества в виде ареста на денежные средства ответчика Чубайса Анатолия Борисовича», — приводит ТАСС решение суда.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он уехал из России.