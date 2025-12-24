НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд арестовал имущество Чубайса

Источник:
ТАСС
335 2
Компания OCSiAl
Фото: © Sibnet.ru

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано».

Группа «Роснано» 12 декабря предъявила иск к бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков по проекту Crocus, целью которого было создание на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

«Заявление акционерного общества "Роснано" удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества в виде ареста на денежные средства ответчика Чубайса Анатолия Борисовича», — приводит ТАСС решение суда.

Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. В марте 2022 года он уехал из России.

Еще по теме
Двое полицейских в Москве погибли в результате взрыва
Стали известны результаты психиатрической экспертизы Долиной
Верховный суд принял решение по «делу Долиной»
Напавший на школу в Одинцово девятиклассник признал вину
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Steam запустил грандиозную зимнюю распродажу игр
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
15
Президент объяснил смысл повышения налогов
13
Путин признался, что влюблен
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России
13
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады