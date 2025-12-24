Сотрудники ДПС пострадали при взрыве в Москве

Два сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) пострадали во время «инцидента» в Москве, сообщил Следственный комитет России.

Очевидцы рассказали, что услышали минимум два громких взрыва, после чего увидели дым и возгорание. На месте работают не менее шести автомобилей экстренных служб.

«Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС», — сказано в сообщении.

В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело, отметили в СК РФ.

Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения.

В понедельник, 22 декабря неподалеку от этого места взорвался автомобиль. От полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.