НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сотрудники ДПС пострадали при взрыве в Москве

Источник:
Sibnet.ru
577 0
Место инцидента с сотрудниками ДПС
Место инцидента с сотрудниками ДПС
Фото: © https://t.me/orehovo_borisovo_zyablikovo

Два сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) пострадали во время «инцидента» в Москве, сообщил Следственный комитет России.

Очевидцы рассказали, что услышали минимум два громких взрыва, после чего увидели дым и возгорание. На месте работают не менее шести автомобилей экстренных служб.

«Следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали двое сотрудников ДПС», — сказано в сообщении.

В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело, отметили в СК РФ.

Следователями и криминалистами столичного СК совместно с оперативными службами осматривается место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения.

В понедельник, 22 декабря неподалеку от этого места взорвался автомобиль. От полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.


Еще по теме
Мать в Норильске заморила младенца голодом
Генерал Сарваров погиб в результате взрыва в Москве. ВИДЕО
Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе
Беспилотник разрушил нижние этажи дома в Твери
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
Steam запустил грандиозную зимнюю распродажу игр
Обсуждение (0)
О самом главном
Выбираем подарок для человека, у которого «есть все»
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

7fond

Курс иностранной валюты не вырос на 50-100%, переводы за рубеж стали дешевле (1,5% в ПСБ). При росте...

nicollaich

При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник...

Uynachalnica

А зачем мы пошли защищать русских на Донбасс, если они у себя никому не нужны? Завезем корейцев, индийцев,...

gena415

завезли бы судей , китайских и ихние законы о коррупции