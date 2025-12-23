Дуров оплатит ЭКО женщинам, выбравшим его донорскую сперму

Основатель Telegram Павел Дуров покроет расходы на процедуру ЭКО для женщин до 37 лет, которые захотят использовать его донорскую сперму, сообщается на сайте клиники «АльтраВита».

Предприниматель в 2024 году рассказывал, что в прошлом стал донором спермы и в результате у него появилось более ста биологических детей в 12 странах. Он также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код, чтобы его дети при желании могли находить друг друга.

По словам Дурова, 15 лет назад он впервые согласился на донорство по просьбе друга, столкнувшегося с проблемами фертильности. Позднее клиника предложила ему продолжить сдачу биологического материала для помощи другим парам.

Дуров также заявлял, что намерен оставить свое состояние всем наследникам на равных условиях — включая детей, рожденных благодаря донорству. При этом вступить в наследство они смогут не ранее чем через 30 лет.