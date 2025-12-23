НАВЕРХ
Дуров оплатит ЭКО женщинам, выбравшим его донорскую сперму

Источник:
Sibnet.ru
Павел Дуров
Фото: © vk.com/durov

Основатель Telegram Павел Дуров покроет расходы на процедуру ЭКО для женщин до 37 лет, которые захотят использовать его донорскую сперму, сообщается на сайте клиники «АльтраВита».

Предприниматель в 2024 году рассказывал, что в прошлом стал донором спермы и в результате у него появилось более ста биологических детей в 12 странах. Он также заявил о намерении раскрыть свой ДНК-код, чтобы его дети при желании могли находить друг друга.

По словам Дурова, 15 лет назад он впервые согласился на донорство по просьбе друга, столкнувшегося с проблемами фертильности. Позднее клиника предложила ему продолжить сдачу биологического материала для помощи другим парам.

Дуров также заявлял, что намерен оставить свое состояние всем наследникам на равных условиях — включая детей, рожденных благодаря донорству. При этом вступить в наследство они смогут не ранее чем через 30 лет.

