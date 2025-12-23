НАВЕРХ
Провинция Альберта приняла петицию об отделении от Канады

Источник:
CBC News
Законодательное собрание Альберты в Эдмонтоне
Фото: Tkyle / GPL

Избирательная комиссия канадской провинции Альберта одобрила петицию граждан о вынесении на референдум вопроса о возможности отделиться от Канады.

Местным жителям на референдуме зададут вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?», передает CBC News.

Одобрение избиркома предоставляет гражданским активистам право начать сбор подписей, чтобы их вопрос был вынесен на всеобщее голосование. В течение четырех месяцев они должны заручиться поддержкой порядка 3,5% населения провинции.

Альберта расположена в западной части Канады и граничит на юге с американским штатом Монтана, в ней проживает около 4 миллионов человек. В 1905 году она была включена в состав страны наравне с другими 12 территориями.

Столица провинции — город Эдмонтон, а крупнейший город — Калгари. Альберта является крупнейшим производителем сырой нефти, синтетики, природного газа и нефтепродуктов в Канаде.

