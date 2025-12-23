Ивлеева снова стала блондинкой

Блогер Настя Ивлеева кардинально сменила имидж — она снова стала блондинкой. Именно в этом образе она стала знаменита.

«Настюшка-опасность возвращается?!» — написала Ивлеева в телеграм-канале и опубликовала фото из парикмахерской, где ее перекрасили в блонд.

По ее словам, она пыталась убедить себя, что в темном цвете ей комфортнее, а блонд она переросла, но в итоге отказалась от этой идеи и вернулась к себе.

Ивлеева кардинально сменила имидж после «голой вечеринки» в декабре 2023 года и отмены. Она перекрасилась в брюнетку и практически перестала пользоваться косметикой.