Мышь с шерстью мамонта отпраздновала Рождество. ВИДЕО

Шерстистая мышь празднует Рождество
Фото: © Colossal Biosciences

Одна из шерстистых мышей, чье появление называют шагом к возрождению мамонта, отпраздновала Рождество — милое видео опубликовала компания-создатель животного Colossal Biosciences.

Действие короткометражки происходит в украшенном к праздникам домике. Мышонок исследует все вокруг, а также взбирается на маленький камин, чтобы полюбоваться декоративным венком. Видео шутливо переосмысляет детский стих «Визит святого Николая».

Биотехнологическая объявила о создании первых в мире шерстистых мышей в марте 2025 года. У «новых» мышей нет характерной короткой серо-коричневой шерсти, вместо нее — длинная, волнистая, густая шерсть мамонта.

На свет появились 38 таких мышей, уровень их выживаемости сопоставим с обычными. Планов продавать их или разводить нет.

Colossal Biosciences работает над восстановлением мамонта с момента основания в 2021 году. Она привлекла 435 миллионов долларов. Помимо мамонта, генетики хотели бы вернуть додо и тасманийского тигра, или тилацина.

