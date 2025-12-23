Россияне получат единый цифровой идентификатор

Минцифры введет единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, сообщила заместитель главы ведомства Бэлла Черкесова на заседании Общественного совета при министерстве.
Цель нововведения —
улучшить медиаизмерения и точнее оценивать популярность сайтов и сервисов,
поскольку сейчас один человек может заходить с разных устройств, и статистика
получается неточной, уточнила чиновница, пишет «Российская газета».
Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств и на разных площадках, учитывается как несколько уникальных пользователей, что искажает статистику, отметила Черкесова.
Планируется, что единый цифровой ID будет привязываться к номеру телефона пользователя. Все данные о просмотре контента будут обезличены и зашифрованы, чтобы никто не мог узнать, что конкретный пользователь смотрел онлайн.
Замминистра отметила, что сейчас совместно с отраслью идут обсуждения о том, как повысить прозрачность этой информации. Например, к диалогу уже присоединились российские онлайн-кинотеатры.