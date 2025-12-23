НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты #Мобильная связь Умный дом

Россияне получат единый цифровой идентификатор

Источник:
«Российская газета»
482 9
Поиск работы
Фото: © Sibnet.ru

Минцифры введет единый идентификатор пользователя для всех цифровых платформ, сообщила заместитель главы ведомства Бэлла Черкесова на заседании Общественного совета при министерстве.

Цель нововведения — улучшить медиаизмерения и точнее оценивать популярность сайтов и сервисов, поскольку сейчас один человек может заходить с разных устройств, и статистика получается неточной, уточнила чиновница, пишет «Российская газета».

Сейчас один и тот же человек, который заходит на страницу с разных устройств и на разных площадках, учитывается как несколько уникальных пользователей, что искажает статистику, отметила Черкесова.

Планируется, что единый цифровой ID будет привязываться к номеру телефона пользователя. Все данные о просмотре контента будут обезличены и зашифрованы, чтобы никто не мог узнать, что конкретный пользователь смотрел онлайн.

Замминистра отметила, что сейчас совместно с отраслью идут обсуждения о том, как повысить прозрачность этой информации. Например, к диалогу уже присоединились российские онлайн-кинотеатры.

Еще по теме
«Яндекс Переводчик» получил искусственный интеллект
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp
Минцифры пополнило «белый список» сайтов
«Мегафон» обнулит стоимость мобильного интернета
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
12641
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
11639
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
30047
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
48328
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
135253
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
133914
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
167654
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
156393
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2762831
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
182349
0
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
ЕС даст Киеву 90 миллиардов евро на продолжение боевых действий
Обсуждение (9)
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

7fond

Курс иностранной валюты не вырос на 50-100%, переводы за рубеж стали дешевле (1,5% в ПСБ). При росте...

nicollaich

При желании перевести большую сумму денег операция блокируется, позже с клиентом связывается сотрудник...

Uynachalnica

А зачем мы пошли защищать русских на Донбасс, если они у себя никому не нужны? Завезем корейцев, индийцев,...

gena415

завезли бы судей , китайских и ихние законы о коррупции