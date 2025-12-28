НАВЕРХ
Как подготовить организм к новогоднему перееданию и пьянству

Источник:
«Газете.ру»
Новогодний стол
Фото: © Freepik.com

Людям для подготовки к новогоднему перееданию и злоупотреблению алкоголем следует заранее принять ряд препаратов, чтобы снять нагрузку с организма в праздничную ночь, рассказала генеральный директор НИИ Функционального питания Юлия Малеванная.

«Забудьте о таблетках «от похмелья» утром первого января. Работать надо на опережение. Ваша цель — укрепить внутренние рубежи», — объяснила в интервью «Газете.ру» Малеванная.

Первое, что можно начать принимать, — гепатопротекторы на основе эссенциальных фосфолипидов. Они защитят печень, которая является главным борцом с алкогольным и пищевым токсикозом.

Второе — витамины группы В (особенно В1, В6, В12). Это «энергетики» для нервной системы и главные помощники в утилизации алкоголя. Их дефицит — одна из причин утренней «трясучки», тревожности и того самого состояния, когда «все бесит».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак пить и не пьянеть за новогодним столом

Третье — ферменты липаза, амилаза и протеаза. Их прием за несколько дней до застолья нужен, чтобы «расшевелить» вашу поджелудочную железу. «Железа войдет в режим повышенной готовности и в новогоднюю ночь не уйдет в ступор», — отметила эксперт.

Она посоветовала, не демонизировать новогодние застолья. «Если Новый год — это единственный раз в году, когда вы позволяете себе такое, то ваш организм, подготовленный вышеуказанными методами, скорее всего, простит вам эту слабость», — подчеркнула Малеванная.

