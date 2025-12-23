НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Штрафы за навязывание услуг увеличили до полумиллиона рублей

Источник:
ТАСС
344 1

Госдумы приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тысяч рублей (сейчас от 2 до 4 тысяч рублей), для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас от 20 до 40 тысяч рублей).

«Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов», — приводит ТАСС слова председателя Госдумы Вячеслав Володин.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, практически каждый россиянин сталкивался с навязыванием услуг — от банковской сферы до сферы здравоохранения.

«Нередко недобросовестные продавцы вписывают в договор пункты, в соответствии с которыми приобретение основных товаров или услуг сопровождается обязательным приобретением дополнительных. В итоге покупатель несет совершенно необоснованные расходы», — добавил он.

Еще по теме
Как изменятся правила выдачи семейной ипотеки в 2026 году
Сколько баллов нужно россиянам для выхода на пенсию
Чиновников и депутатов освободят от сдачи ежегодных деклараций
Введен самозапрет на участие в азартных играх
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Банки стали запрашивать подтверждение родства при переводе
ЕС даст Киеву 90 миллиардов евро на продолжение боевых действий
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД Китая ответил на угрозы Зеленского
Финляндия обвинила Россию в массовой гибели северных оленей
Трамп пообещал создать «золотой флот» с лазерами и рельсотронами
Штрафы за навязывание услуг увеличили до полумиллиона рублей
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
17
Более 2 млн обращений поступило к прямой линии Путина
15
Президент объяснил смысл повышения налогов
13
Путин признался, что влюблен
13
Редактор Welt посоветовал Европе признать победу России