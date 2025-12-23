Штрафы за навязывание услуг увеличили до полумиллиона рублей

Госдумы приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Штрафы за навязывание услуг для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 50 до 150 тысяч рублей (сейчас от 2 до 4 тысяч рублей), для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас от 20 до 40 тысяч рублей).

«Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов», — приводит ТАСС слова председателя Госдумы Вячеслав Володин.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, практически каждый россиянин сталкивался с навязыванием услуг — от банковской сферы до сферы здравоохранения.

«Нередко недобросовестные продавцы вписывают в договор пункты, в соответствии с которыми приобретение основных товаров или услуг сопровождается обязательным приобретением дополнительных. В итоге покупатель несет совершенно необоснованные расходы», — добавил он.