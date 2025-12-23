Золото рекордно подскочило в цене

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале следующего года превысила 4,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных биржи Comeх.

По состоянию на 3.13 мск цена тройской унции золота (31 грамм) увеличилась на 2,57% и составила 4,5 тысячи долларов, что является историческим максимумом, приводит «Газета.ру» данные биржи.

В начале октября цена золота на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в 4 тысячи долларов за тройскую унцию. А 15 октября стоимость декабрьского фьючерса на золото снова подскочила и превысила исторический максимум в размере 4,2 тысячи долларов за тройскую унцию.

К дальнейшему увеличению стоимости драгоценного металла приводит ослабление позиций американской валюты, сказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Отдельные аналитики прогнозируют, что в будущем стоимость тройской унции золота может дойти до 35 тысяч долларов.