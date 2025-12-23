Финляндия обвинила Россию в массовой гибели северных оленей

Рекордное количество нападений волков на северных оленей со смертельным исходом зафиксировано в Финляндии. Финские ученые и оленеводы считают, что эта тенденция связана с СВО, которую Россия ведет на Украине.

Волки убили около 2 тысяч оленей в 2025 году, это почти на 70% больше, чем в прошлом, приводит CNN данные Финской ассоциации оленеводов.

Финские специалисты уверены, что олени гибнут из-за волков, приходящих с территории России.

«Главная подсказка здесь в том, что охота на волков с российской стороны сократилась. До СВО на Украине она была очень и очень интенсивной. И за каждого волка выплачивались хорошие вознаграждения», — сказала CNN научный сотрудник Катя Холмала.

Волки в Финляндии классифицируются как вид под угрозой исчезновения, но в ноябре 2025 года правительство страны приняло закон, разрешающий на них охотиться.

Министерство сельского хозяйства и лесоводства Финляндии подсчитало, что владелец самки северного оленя в расцвете сил терпит убытки в размере 1,5 тысячи евро (почти 146 тысяч рублей). Власти страны предоставляют фермерам компенсации в таких случаях, но для их получения надо потратить много времени и сил на оформление документов.