Россияне столкнулись с задержками посылок из‑за рубежа

РБК
Почта России
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Клиенты крупных российских сервисов доставки товаров из-за рубежа столкнулись с задержками получения посылок, сообщили эксперты и участники рынка.

Масштаб задержек неоднозначен: представители некоторых компаний сообщили РБК, что задержки значительно превышают масштаб прошлогодних, другие же назвали их сопоставимыми.

Участники рынка связывают увеличение сроков доставки с кратным предновогодним увеличением числа заказов, ужесточением пограничного и таможенного контроля, а также сложными погодными условиями в некоторых регионах.

Президент ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков отметил, что по отдельным категориям товаров сроки доставки выросли в два и более раза.

Представитель Федеральной таможенной службы отметил, что подаваемые почтовым оператором на таможенный контроль международные отправления «оформляются строго в сроки, установленные законодательством».

