НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Определен возраст пика физических способностей

Источник:
Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle
444 0
Девушка с спортзале
Фото: © Freepik.com

Физическая выносливость, сила и мышечная работоспособность начинают постепенно снижаться со среднего возраста, выяснили ученые Каролинского института в Швеции.

Снижение аэробной выносливости, мышечной силы и выносливости начинается примерно с 35 лет. Но физические нагрузки заметно смягчают этот спад, приводит журнал Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle отчет ученых.

«Никогда не поздно начать двигаться. Наше исследование показывает, что физическая активность способна замедлить снижение физических возможностей», — сказала преподаватель кафедры лабораторной медицины Каролинского института Мария Вестерстоль.

Почему утром тяжело делать зарядку

Исследование показало, что люди, которые начали регулярно заниматься физической активностью уже во взрослом возрасте, улучшили свои показатели физической формы на 5–10%. Это означает, что даже позднее начало тренировок приносит ощутимую пользу, отметила Вестерстоль.

Еще по теме
Как подготовить организм к новогоднему перееданию и пьянству
Грубый секс стал массовым явлением в США
Врач посоветовала парам спать под разными одеялами
Как уберечь детей от эмоционального стресса на праздниках
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS просканировали самым мощным радиотелескопом
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Стало известно о запрете автомобильных номеров «ЕКХ»
Брутальные, трогательные и веселые: лучшие игры 2025 года
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
Лавров назвал главное препятствие к миру на Украине
Маск заявил о «великом замещении» европейского населения
Грубый секс стал массовым явлением в США
О самом главном
Что подарить человеку, у которого все есть
Как кошки выбирают место для сна
Почему хороший работник не годится в руководители
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Подарки за 1 тысячу рублей: оригинальные идеи на Новый год
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Раскрыто число заключивших контракты с Минобороны россиян
20
Глава МИД Эстонии пригрозил перестрелять «зеленых человечков»
16
Путин наградил Михалкова высшим орденом России
16
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
16
Путин заявил об интересе США в майнинге на Запорожской АЭС