Определен возраст пика физических способностей

Физическая выносливость, сила и мышечная работоспособность начинают постепенно снижаться со среднего возраста, выяснили ученые Каролинского института в Швеции.

Снижение аэробной выносливости, мышечной силы и выносливости начинается примерно с 35 лет. Но физические нагрузки заметно смягчают этот спад, приводит журнал Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle отчет ученых.

«Никогда не поздно начать двигаться. Наше исследование показывает, что физическая активность способна замедлить снижение физических возможностей», — сказала преподаватель кафедры лабораторной медицины Каролинского института Мария Вестерстоль.

Исследование показало, что люди, которые начали регулярно заниматься физической активностью уже во взрослом возрасте, улучшили свои показатели физической формы на 5–10%. Это означает, что даже позднее начало тренировок приносит ощутимую пользу, отметила Вестерстоль.