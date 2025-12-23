Кремль не увидел прорыва в переговорах по Украине

Переговоры России и Соедиенных Штатов в Майами по Украине нельзя считать прорывом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, конечно. Это рабочий процесс. Мы же говорили, что сначала предстоит рабочий процесс достаточно скрупулезный, на экспертном уровне», — сказал «Известиям» Песков.

По его словам, самое главное было получить от американцев информацию о результатах их наработок с Европой и Киевом и в зависимости от этого уже понять, насколько они соответствуют духу Анкориджа.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев по итогам переговоров в Майами заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать мирному диалогу.