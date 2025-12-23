Anna Asti впервые стала наставницей «Голоса»

Певица Anna Asti (Анна Дзюба) стала наставницей в новом сезоне музыкального шоу «Голос», сообщил Первый канал.

Для Asti — это первый опыт в «Голосе», как и у оперного певца Ильдара Абдразакова. Третьим наставником станет Владимир Пресняков, который уже работал с участниками взрослого «Голоса» в 11-м и 12-м сезонах.

Четвертое кресло займет Пелагея — самый опытный наставник: она принимала участие в пяти сезонах шоу «Голос».

«Я с трепетом и вдохновением подхожу к этой роли: для меня важно не только услышать, но и почувствовать каждого участника, и именно сейчас я вижу в себе силы быть проводником для других талантливейших музыкантов», — поделилась Asti

Абдразаков рассказал, что «настроен на полную отдачу, серьезную работу и яркую атмосферу».

Новый сезон взрослого «Голоса» выйдет в 2026 году. Ведущей будет Яна Чурикова.