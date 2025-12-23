«Яндекс Переводчик» получил искусственный интеллект

«Яндекс» обновил свой фирменный переводчик — в нем стал доступен новый режим с искусственным интеллектом, предназначенный для перевода сложных и длинных текстов, сообщила пресс-служба компании.

Режим использует большие языковые модели (LLM), которые обеспечивают более точный и естественный перевод, сохраняя стиль оригинала. Например, название фильма «Me Before You» теперь переводится как «До встречи с тобой», а не дословно «Я перед тобой».

Более естественным также стал перевод устойчивых выражений. По оценке экспертов, в 80% случаев переводы с помощью больших языковых моделей значительно качественнее классических.

Новый режим доступен на сайте и в приложении «Яндекс Переводчика» для основных европейских языков. Пользователи могут выбирать между новым и классическим режимом в зависимости от задачи.