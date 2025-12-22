Цены на лечение зубов в 2026 году резко взлетят

Цены на лечение зубов вырастут в следующем году на 50-100%, рассказала врач-стоматолог Мария Балакирева.

Специалист объяснила, что причиной этому будут повышение стоимости закупочных импортных материалов, подорожание аренды помещений и коммунальных услуг, а также логистика и рост НДС до 22%, передает Life.

При этом заработная плата стоматологов в следующем году, скорее всего, не вырастет в том же соотношении, подчеркнула эксперт.

«Будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги», — отметила врач.