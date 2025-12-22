НАВЕРХ
Россия отправила деньги пенсионерам из Прибалтики

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Социальный фонд России завершил перечисление пенсий за 2025 год российским пенсионерам, проживающим в Латвии, Эстонии, Литве и Болгарии, сообщила пресс-служба ведомства.

«Социальный фонд полностью выполнил обязательства за текущий год по договорам о пенсионном обеспечении с Латвией, Эстонией и Литвой», — говорится в сообщении фонда.

Средства направлены пенсионным органам Латвии, Эстонии и Литвы для последующей выплаты получателям. Литва ранее объявила о возобновлении выплат через Соцфонд России, которые ранее были заблокированы из-за санкций.

МИД РФ в начале декабря сообщил, что в связи с ужесточением санкций Социальный фонд России столкнулся с препятствиями при осуществлении трансграничных выплат. Иностранные банки возвращали часть переводов, особенно пенсий, из-за усиленного санкционного контроля.

