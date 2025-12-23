«Сибирь» попала под каток «Автомобилиста»

Хоккейная «Сибирь» потерпела крупное поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в матче регулярного первенства КХЛ. Новосибирцы на домашнем льду уступили со счетом 0:5.

Дублем в составе гостей отметился Рид Буше (9-я и 21-я минуты), шайбы также забросили Юрий Паутов (25-я минута), Стефан Да Коста (26-я минута) и Никита Трямкин (50-я минута). Первый матч за новосибирцев провел вратарь Михаил Бердин, подменивший Антона Красоткина.

Помимо Бердина, в составе «Сибири» произошла замена в обороне – вместо Гордеева вышел Чуркин. Кроме этого, свой первый матч за новосибирцев провел нападающий Даниил Валитов, который ранее защищал цвета «Автомобилиста».

«Легкие шайбы получили, особенно первые три. Дальше уже ребята не поверили, что можно вытащить. Попытались перекрутить состав, но шайба не шла», — прокомментировал исход матча исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» на данный момент занимает последнее место в Восточной конференции, имея в активе 30 очков после 38 игр. Следующий матч новосибирская команда проведет в гостях 26 декабря с «Адмиралом».