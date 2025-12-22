НАВЕРХ
Россияне пожаловались на тотальный сбой WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
Вотсап
Фото: © Sibnet.ru

Пользователи из России сообщили о массовых проблемах в работе мессенджера WhatsApp, свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».

Согласно информации сервиса, 22 декабря на неполадки пожаловались более 3 тысяч человек. Наибольшее число обращений (около 57%) поступило из Москвы. Также о сбоях сообщали жители Санкт-Петербурга, Московской, Воронежской, Свердловской областей и других регионов страны.

По данным Downdetector, большинство претензий пользователей касаются некорректной работы оповещений, невозможности отправить сообщения, сбоя мобильного приложения.

Роскомнадзор 28 ноября заявил, что ограничения против WhatsApp «вводятся поэтапно», и посоветовал переходить на «национальные сервисы». Ведомство также пригрозило полной блокировкой WhatsApp.

