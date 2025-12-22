НАВЕРХ
Назван главный «тормоз» в мирных переговорах по Украине

Источник:
UnHerd
Флаги США и Украины
Фото: © The White House

Вопрос уступки территорий является главным тормозом процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс

Россия хочет установить контроль над всей территорией Донецкой народной республики, отметил Вэнс в интервью британскому порталу UnHerd. При этом официальный Киев рассматривает данное требование как серьезную проблему безопасности.

«Эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах», — сказал Вэнс, комментируя трехсторонние мирные переговоры по Украине, в которых США выступают посредником.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что американцы настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса. По словам украинского лидера, это является одним из пунктов мирного соглашения с Россией.

