Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации начали летные испытания нового авиационного двигателя «изделие 177» для истребителя пятого поколения Су-57, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Первый полет с новой силовой установкой выполнил заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Задание было выполнено в полном объеме, полет прошел без замечаний, отмечается в сообщении.

<br>

Установка нового двигателя «изделие 177» с повышенной тягой дополнительно улучшит летные качества и создаст задел для дальнейшей модернизации самолета. При этом Су-57 уже сейчас соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения.

Перспективный двигатель «изделие 177» для авиации пятого поколения обеспечивает тягу на форсаже до 16 тысяч килограмм-сил. Кроме того, он отличается сниженным расходом топлива на всех режимах работы и увеличенным ресурсом.