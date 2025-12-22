НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Су-57 выполнил первый полет с двигателем пятого поколения

Источник:
Sibnet.ru
159 1

Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации начали летные испытания нового авиационного двигателя «изделие 177» для истребителя пятого поколения Су-57, сообщила пресс-служба «Ростеха».

Первый полет с новой силовой установкой выполнил заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев. Задание было выполнено в полном объеме, полет прошел без замечаний, отмечается в сообщении.

Установка нового двигателя «изделие 177» с повышенной тягой дополнительно улучшит летные качества и создаст задел для дальнейшей модернизации самолета. При этом Су-57 уже сейчас соответствует требованиям, предъявляемым к авиационным комплексам пятого поколения.

Перспективный двигатель «изделие 177» для авиации пятого поколения обеспечивает тягу на форсаже до 16 тысяч килограмм-сил. Кроме того, он отличается сниженным расходом топлива на всех режимах работы и увеличенным ресурсом.

Еще по теме
Военкор пожаловался Путину на нехватку тяжелых дронов
Гиперзвуковой «Орешник» поставят на боевое дежурство
«Объект 195» оказался гораздо опасней «Арматы»
Белоруссия сообщила о разработке нового оружия вместе с Россией
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки
Новую «Волгу» сертифицировали в России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
27
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
21
Госдума запретила исполнение решений иностранных судов
17
Более 2 млн обращений поступило к прямой линии Путина
15
Президент объяснил смысл повышения налогов