Кефир признали эликсиром молодости

Обычный кефир способен замедлять и частично обращать вспять возрастные изменения иммунной системы, выяснили ученые из Университета Синсю в Японии.

Иммунная система с возрастом теряет эффективность — клетки хуже делятся, усиливается хроническое вялотекущее воспаление. Данные процессы лежат в основе так называемого иммунного старения и повышают риск инфекций и возрастных заболеваний.

Ученые в ходе эксперимента кормили пожилых мышей пищей, содержащей штамм Lentilactobacillus kefiri YRC2606. Бактерия была выделена из кефира, говорится в статье специалистов, опубликованной Journal of Functional Foods.

Уже через восемь недель у мышей снизилась активность белков p16 и p21, которые блокируют деление клеток и считаются ключевыми маркерами клеточного старения. Одновременно уменьшился уровень воспаления.

По мнению ученых, кефирный штамм может стать перспективной основой для функциональных продуктов питания или пищевых добавок, направленных на профилактику возрастных иммунных нарушений.