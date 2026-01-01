«Чебурашка 2» стартует в кинотеатрах

Показ продолжения истории о легендарном зверьке «Чебурашка 2» стартует в российских кинотеатрах 1 января 2026 года.

Чебурашка живет у Гены уже год. Ушастик начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать. Чебурашка случайно портит роскошный день рождения Сони. Чтобы избежать очередной ссоры, любитель апельсинов вместе с Соней и Гришей сбегают в горы. Обнаружив пропажу, взрослые объединяются, чтобы вернуть детей домой.

В семейную комедию вернулся весь звездный ансамбль первой части — Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Дмитрий Лысенков и другие. К актерскому ансамблю присоединились Александр и Матвей Лыковы.

Первый «Чебурашка» вышел в 2023 году, он не является экранизацией рассказов Эдуарда Успенского и использует новых персонажей. Общие сборы в России составили более 7 миллиардов рублей, что сделало «Чебурашку» одним из самых кассовых фильмов.