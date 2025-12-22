Начальник управления оперативной подготовки Вооруженных сил России РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате взрыва в Москве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее стало известно, что на улице Ясеневая в Москве ранним утром в понедельник, 22 декабря взорвался легковой автомобиль. Пострадавший оказался заблокирован в машине. Его извлекли из машины и госпитализировали в тяжелом состоянии.

«По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — сказала Петренко.

По ее словам, следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами.

По поручению председателя Следственного комитета для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата.

Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище, затем Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Малиновского и Военную академии Генерального штаба ВС РФ.

Прошел все основные воинские должности. Принимал участие в боевых действиях в ходе Осетино-Ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской Республике.

В 2015–2016 годах выполнял задачи в Сирии. С 2016 года назначен на должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации. В мае 2024 года указом президента ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.