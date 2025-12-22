НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Появился официальный перевод «европейских подсвинков» на английский

Источник:
Sibnet.ru
710 1
Президент России Владимир Путин в программе «Итоги года с Владимиром Путиным»
Фото: © пресс-служба президента РФ

Выражение «европейские подсвинки», которое использовал президент России Владимир Путин, перевели на английский как «European swine underlings», следует из официальной стенограммы выступления главы государства, которую опубликовал Кремль.

«Европейские подсвинки тут же включились в работу администрации (экс-президента США Джо) Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», — сказал Путин, выступая на заседании Минобороны 17 декабря.

В официальной стенограмме использовано словосочетание «European swine underlings». Дословно это означает «европейские свиньи-подчиненные».

Иностранная пресса чаще всего при переводе слова «подсвинки» использовала в английском языке словосочетание little pigs, в немецком — Ferkel, а в итальянском — mailali.

В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» глава России объяснил, что под словом «подсвинки» не имел в виду никого конкретного в Европе. По его словам, он никогда не переходит на личности и ничего такого себе не позволяет.

Слово «подсвинки» ранее использовал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих постах в соцсетях. В апреле он выступил на марафоне «Знание» перед школьниками, показав на слайдах цитаты из своего телеграм-канала, одной из которых была фраза «свора хрюкающих подсвинков».

Еще по теме
Спецпредставитель Путина прилетел в Майами на переговоры
Разведка США раскрыла «большой план Путина»
Путин направил послание странам Африки
Война, любовь и комета: главные заявления Путина на прямой линии
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Зачем цифровой рубль потребителю
Самое популярное
Украина согласилась на прямые переговоры с Россией
Объект 3I/ATLAS послал на Землю странный сигнал
Roblox согласился исполнить требования для снятия блокировки
Новую «Волгу» сертифицировали в России
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
38
Путин назвал ответ на блокаду Калининграда
27
Ежегодные декларации о доходах чиновников и депутатов отменили
21
Госдума запретила исполнение решений иностранных судов
17
Более 2 млн обращений поступило к прямой линии Путина
15
Президент объяснил смысл повышения налогов