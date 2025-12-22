Появился официальный перевод «европейских подсвинков» на английский

Выражение «европейские подсвинки», которое использовал президент России Владимир Путин, перевели на английский как «European swine underlings», следует из официальной стенограммы выступления главы государства, которую опубликовал Кремль.

«Европейские подсвинки тут же включились в работу администрации (экс-президента США Джо) Байдена в надежде поживиться на развале нашей страны, вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», — сказал Путин, выступая на заседании Минобороны 17 декабря.

В официальной стенограмме использовано словосочетание «European swine underlings». Дословно это означает «европейские свиньи-подчиненные».

Иностранная пресса чаще всего при переводе слова «подсвинки» использовала в английском языке словосочетание little pigs, в немецком — Ferkel, а в итальянском — mailali.

В программе «Итоги года с Владимиром Путиным» глава России объяснил, что под словом «подсвинки» не имел в виду никого конкретного в Европе. По его словам, он никогда не переходит на личности и ничего такого себе не позволяет.

Слово «подсвинки» ранее использовал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своих постах в соцсетях. В апреле он выступил на марафоне «Знание» перед школьниками, показав на слайдах цитаты из своего телеграм-канала, одной из которых была фраза «свора хрюкающих подсвинков».