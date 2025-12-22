Введенные Западом антироссийские санкции уничтожили Европу, хотя вводились с целью сокрушения России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Брюссель обещал, что санкции сокрушат Россию. Вместо этого они уничтожили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает», — написал Орбан в соцсети X.

По его словам, «это цена плохих решений». Необходимы переговоры для мирного урегулирования на Украине, а не эскалация ситуации, отметил премьер Венгрии.

Орбан последовательно выступает за мирное урегулирование на Украине, выступая против военной помощи Киеву, которая, по его мнению, лишь усугубляет конфликт.