Продажи масок с Долиной взлетели

Продажи картонных масок с лицом певицы Ларисы Долиной на Wildberries за два последних месяца выросли в шесть раз, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«Продажи картонной фотомаски со знаменитостью выросли на 500% в натуральном выражении (по количеству проданных штук), постеров с певицей — на 650%, а ростовых кукол купили на 300% больше», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Эти товары показали крайне высокую динамику после скандала с Долиной, до этого изображения артистки не пользовались спросом.

Продажи виниловых пластинок и CD-альбомов Долиной на Wildberries сократились до нуля, абсолютные цифры продаж в сентябре — октябре были невелики.