Россия впервые ввезла партию сыра из Китая

Источник:
РИА Новости
Сыр
Фото: © Pxhere.com

Россия впервые импортировала китайский сыр, закупив в ноябре восемь тонн этого продукта, следует из данных китайской таможни.

Было приобретено восемь тонн этого продукта на 93 тысячи долларов, приводит РИА Новости данные таможни КНР. Конкретный сорт ввезенного сыра не указан.

В Китае производятся как европейские версии сыров, так и местные сорта, например, из буйволиного молока или молока самок яка.

Среди поставщиков сыра в Россию первое место занимает Казахстан (52%), на втором месте находится Белоруссия (15%), тройку лидеров замыкает Узбекистан (12%).

