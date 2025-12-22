Спецпредставитель Путина оценил переговоры с США по Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев после второго дня переговоров со спецпосланником главы США Стивеном Уиткоффом заявил, что мирный план сорвать не удалось.

«Разжигатели войны» не смогли помешать переговорам по урегулированию украинского конфликта, заявил Дмитриев журналистам. «Не смогли, не смогли [помешать]. Все хорошо», — добавил он. Другими деталями второго дня переговоров он не поделился.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что цель встречи Дмитриева с представителями США — получить актуальные наработки плана по урегулированию украинского конфликта.

«Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами... Потом он это доложит главе государства», — сообщил Песков.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что положения, которые вносят украинцы и европейцы в мирный план, ничего хорошего не добавляют.