Изменился минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года повысился до 27 093 рублей, соответствующий законопроект ранее утвердила Госдума.

Величина МРОТ с 2025 года рассчитывается с учетом медианной зарплаты. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты за предыдущий год должно быть не менее 48%. Медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата — 56 443 рубля.

МРОТ — это нижняя граница официальной зарплаты за месяц. Работодатель не имеете права платить меньше этой суммы, если сотрудник работает на полной ставке и отрабатывает месячную норму времени.

При неполной занятости сумма уменьшается пропорционально. Например, при половине ставки сотрудник получает минимум половину МРОТ. При этом МРОТ всегда устанавливают до вычета НДФЛ и других удержаний.

Федеральный МРОТ влияет на многие социальные выплаты: от него зависят минимальные больничные, минимальные пособия по беременности и родам, некоторые штрафы и компенсации.