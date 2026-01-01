НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Изменился минимальный размер оплаты труда

Источник:
Sibnet.ru
208 0
Деньги, банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года повысился до 27 093 рублей, соответствующий законопроект ранее утвердила Госдума.

Величина МРОТ с 2025 года рассчитывается с учетом медианной зарплаты. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты за предыдущий год должно быть не менее 48%. Медианная зарплата за 2024 год по данным Росстата — 56 443 рубля.

МРОТ — это нижняя граница официальной зарплаты за месяц. Работодатель не имеете права платить меньше этой суммы, если сотрудник работает на полной ставке и отрабатывает месячную норму времени.

При неполной занятости сумма уменьшается пропорционально. Например, при половине ставки сотрудник получает минимум половину МРОТ. При этом МРОТ всегда устанавливают до вычета НДФЛ и других удержаний.

Федеральный МРОТ влияет на многие социальные выплаты: от него зависят минимальные больничные, минимальные пособия по беременности и родам, некоторые штрафы и компенсации.

Еще по теме
«Госуслуги» расширят функцию возврата переплат
Ставка НДС повысилась до 22%
Чистая прибыль российских банков выросла на треть
Россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Раскрыт реальный размер объекта 3I/ATLAS
Путин заявил о падении интереса России к выводу ВСУ из Донбасса
МТС вернет абонентам переплаченные из-за повышения тарифов деньги
Танк Abrams на Украине облепили советской защитой «Контакт-1»
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин в новогоднем обращении пожелал россиянам любви
Атаковавший резиденцию Путина дрон показали на видео
Трамп назвал Россию непобедимой
Герасимов сообщил об уверенном продвижении российских войск
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
20
Трампа разозлила атака Украины на резиденцию Путина
15
Лавров заявил об атаке резиденции Путина дронами
14
Трамп назвал Россию непобедимой
13
Три российских бойца выгнали ВСУ из Гуляйполя
12
Убит лидер «Русского добровольческого корпуса»