Выписка из реестра транспортных средств стала платной

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Предоставление электронной выписки из государственного реестра транспортных средств с 1 января 2026 года стало платным, следует из постановления кабмина.

Согласно документу, электронная версия выписки останется бесплатной для владельцев транспортных средств и государственных органов. Но для всех остальных такая электронная выписка будет стоить 200 рублей. Ранее она была бесплатной для всех.

Размер платы за бумажную версию выписки для автовладельцев и госорганов составит 100 рублей или 400 рублей в зависимости от вида выписки, для всех остальных — 400 рублей.

При объеме бумажной выписки более пяти печатных страниц необходимо будет доплатить 20 рублей за каждую дополнительную страницу.

Решение принято из-за нагрузки на МВД — структура ежегодно получает порядка 1,8 миллиардов соответствующих запросов. Чаще всего такие выписки запрашиваются для продажи и перепродажи подержанных авто.

Авто #Автоправо
