Заработал круглогодичный призыв на военную службу

Призыв граждан на срочную военную службу с 1 января 2026 года будет проводиться в течение всего календарного года, соответствующий закон ранее подписал президент Владимир Путин.

Документом предусматривается проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывной комиссии в течение всего календарного года.

При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, как это делалось ранее.

Призывная комиссия должна принять одно из шести возможных решений: направить гражданина в армию, направить на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от призыва, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности.

Эксперты отмечают, что новый подход к призыву чувствителен для студентов. Раньше их не могли направить на медицинскую комиссию в период учебы — это было возможно только после окончания обучения и в ограниченный период призыва.

Такие правила давали возможность поступить в аспирантуру и получить еще одну отсрочку от призыва. Теперь военкомат может провести все основные процедуры даже в середине учебного семестра и сразу получения диплома сразу призвать бывшего студента.